Emma Marrone in lacrime sui social dopo l’annuncio del nuovo album | “Avevo molta paura | mi emoziono tanto” | VIDEO

(Di martedì 29 agosto 2023)insuidelha pubblicato unsuiin cui si mostra in: a provocare l’emozione della cantante l’ondata di affetto ricevuta dai suoi fandel suoa distanza di quattro anni dal precedente. “Mi stavo cag**do sotto per questo ritorno, mie non me ne frega niente mi faccio vedere così come sono, siete stupendi e meravigliosi tutti e mi state dando una carica pazzesca!” ha affermatonelpostato sul suo profilo ...

Un tour per, dal vivo nei club di tutta Italia a novembre , per festeggiare il nuovo album Souvenir , in uscita in autunno. Ma venerdì primo settembre sarà il momento di Iniziamo dalla fine , il ...Tra messaggi lusinghieri e qualche critica, l' ultimo post Instagram di Arisa ha attirato l'attenzione anche di molti personaggi famosi, che hanno commentato il suo post come, Elisabetta ...'Iniziamo dalla fine' è scritto dalla stessainsieme alla coppia di autori Davide Simonetta e Paolo Antonacci. In rotazione radiofonica da venerdì, è stato l'ultimo brano del disco ad essere ...

Emma Marrone annuncia il nuovo album 'Souvenir', il singolo e il tour: che cosa ha scritto Adnkronos

Emma Marrone ha pubblicato un video sui social in cui si mostra in lacrime: a provocare l’emozione della cantante l’ondata di affetto ricevuta dai suoi fan dopo l’annuncio del suo nuovo album a ...Emma Marrone è tornata alla sua più grande passione, quella per la musica, e non potrebbe essere più felice. È stata una delle grandi protagoniste dell'estate 2023 con ben due tormentoni, Mezzo mondo ...