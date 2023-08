Emma in lacrime sui social dopo l' annuncio del nuovo album Souvenir

(Di martedì 29 agosto 2023) ' Mi stavo ca*ando sotto per questo ritorno, poi vi leggo e mi emoziono. Non me ne frega niente, mi faccio vedere così come sono. Grazie, non vedo l'ora di esibirmi, sono troppo emozionata' - ha ...

Grazie, non vedo l'ora di esibirmi, sono troppo emozionata' - ha dettoinsul suo profilo Instagram. L'artista ha poi concluso dando appuntamento nei club per la prima parte del tour: ' ..."Gente di mer***, fai schifo":Marrone scatenata, l'idiota massacrata in pubblico - Guardaringrazia ini fan Nelle sue storie Instagramsi mostra ine ringrazia commossa i fan per l'affetto e i commenti positivi ricevuti dopo l'annuncio dell'uscita dell'album e ...

Emma Marrone in lacrime ringrazia i fans: «Raga, mi date una carica pazzesca» La Gazzetta del Mezzogiorno

Emma Marrone si commuove sui social per l'affetto e la reazione dei fan all'annuncio dell'uscita del suo nuovo album "Souvenir" ...Roma, 28 ago. – Da venerdì primo settembre esce “Iniziamo dalla fine”, il nuovo singolo di Emma che anticipa il prossimo disco di inediti “Souvenir”, in uscita in autunno per… Leggi ...