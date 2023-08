Elettricità | verso un aumento del 7 - 10% per le bollette

(Di martedì 29 agosto 2023) "Se rimangono questi prezzi" sui mercati "è certo che ci sarà unsulla prossima bolletta dell'. Dal primo ottobre ci sarà un balzo fra il 7 e il 10% delle tariffe elettriche per l'...

Tabarelli ha spiegato che c'è stato "un rincaro dei prezzi del gas" nelle ultime settimane con un ritorno sopra i 30 euro per megawattora e "automaticamente quelli dell'salgono" e "metà ...Addirittura, in Costa d'Avorio c'è più fiduciala Russia (quasi 40%) chegli USA (meno ... L'accordo prevede infatti che la Nigeria forniscaal Niger in cambio della garanzia di ...... possiamo ridurre notevolmente il nostro consumo dinel tempo. Oltre agli acquisti ...fonti di energia rinnovabile e riflettere sulle nostre abitudini digitali sono passi concretiun ...