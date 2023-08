Eintracht Francoforte | Kolo Muani vuole il PSG

1 Mentre il Paris Saint - Germain sta provando a inserirlo nella trattativa con l'per arrivare a Randal Kolo Muani, Hugo Ekitike continua ad avere estimatori in Premier League. Sulle tracce dell'ex attaccante del Reims, oltre al West Ham, c'è anche il Crystal ...'Devo molto all'. Ho sempre rispettato i tifosi e ho sempre dato tutto per il club. Tuttavia, non è un segreto che il Paris Saint - Germain mi abbia fatto un'offerta significativa e per me è un'......è arrivato anche l'annuncio ufficiale della SSC Napoli con il presidente Aurelio De Laurentiis che ha comunicato la firma del nuovo acquisto Jesper Lindstrom che arriva dall'. ...

Randal Kolo Muani esce allo scoperto e chiede all’Eintracht Francoforte la cessione al Paris Saint–Germain. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport DE, il centravanti francese ha così parlato: “Devo mol ...Con una lunga trattativa in corso che stenta a trovare la conclusione voluta da due parti su tre in causa, Kolo Muani scende ufficialmente in campo per il proprio passaggio al PSG chiedendo il ...