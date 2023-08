Educazione sessuale a scuola | in aula il progetto contro la violenza di genere

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 29 agosto 2023). Finalmente, verrebbe da dire. Servivano i recenti casi di stupro di gruppo ad opera di poco più che ragazzini? Serviva scoprire che uno dei casi di femminicidio che più ha sconvolto l’opinione pubblica, quello di Giulia Tramontano, fosse premeditato? Serviva tutto questo per avviare, nelle scuole italiane, un percorso di formazione che educhi i nostri giovani al rispetto verso l’altra persona? Evidentemente… Insegnanti, magistrati, personaggi dello spettacolo e psicologi: categorie diverse che, in questi giorni, hanno più volte chiesto che si partisse dalle scuole per trattare questi temi fondamentali. LezioniladiUn cartellone di sostegno per la giovane vittima dida parte del branco per le vie di ...