Ecobonus Sociale 2024

Leggi su posizioniaperte

(Di martedì 29 agosto 2023) In arrivo, nel, l’. Di cosa si tratta? Nell’ambito del programma di revisione del PNRR, il Governo starebbe pensando ad una misura rivolta a tutti i cittadini sulla scia Superbonus edilizio, ma con alcune importanti differenze. La ratio del progetto è da individuarsi nel raggiungimento degli obiettivi della Direttiva Europea Case Green in materia di efficientamento energetico degli immobili. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e a chi è rivolto. : tutti i dettagli Il Governo sarebbe a lavoro per mettere a punto una misura che consenta di raggiungere l’obiettivo zero emissioni entro il 2050 previsto dalla Direttiva europea citata sopra. Data la particolarità della situazione edilizia italiana, con la maggior parte degli edifici in classe energetica G, quello che si intende fare è portare gli ...