È vero | come dice la Lega | che il DSA è una “legge bavaglio”?

(Di martedì 29 agosto 2023) Ogniqualvolta si tenta di regolamentare le Big Tech e le aziende che gestiscono le principali piattaforme social, lasventola la solita bandiera della “”. In terminirmente differenti, il Segretario del Carroccio (vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti, Matteo Salvini), aveva criticato la decisione dalla Commissione Europea di vietare l’utilizzo di TikTok sui dispositivi dei funzionari interni alle istituzioni UE. Sempre nello stesso periodo, aveva definito “esagerato” il provvedimento del Garante Privacy che – di fatto – ha limitato l’utilizzo di ChatGPT in Italia per un mese (fino a quando OpenAI non si è adeguata al GDPR). Oggi, in linea con il calendario degli eventi, ecco che l’attenzione del suo partito si è spostata sul DSA (Digital Service Act) e la ...

Circondarsi di amici è sbagliato, è. Ma non bisogna adottare nemmeno una visionequella di Salvini, dove al governo c'è una sola persona. Infatti, prima di dare il via alla tassa sugli ...Simone Inzaghi - Calciomercato.itQuest'impressione è stata in qualche modo confermata da una stagione poco brillantequella scorsa, dove Dumfries non è riuscito a bissare il primo anno super in ...... anche quelli che a sinistra oggi si lamentano col governo, ha costruito unmodello di ... Troppe volte in Italia si è discusso del problema dell'immigrazione ma senza capirepotesse essere ...

Blackwater, come la saga è diventata il vero caso editoriale dell'estate italiana WIRED Italia

Un altro giocatore sta facendo benissimo e non è scontato considerando anche come è andato lo scorso anno. Stiamo parlando di Denzel Dumfries, esterno destro olandese arrivato a Milano nell’estate di ...Per l’alto numero di arrivi, certo. Ma è vero anche che la vita in un ambiente malsano come quello del silos accanto alla stazione può favorire l’aumento di diverse patologie. Le realtà della rete ...