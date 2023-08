“È tornata davvero!” Dopo anni la storica ex UeD di nuovo nello studio di Maria De Filippi

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 29 agosto 2023) Uomini e Donne, via. Le registrazioni, certo, perché per rivedere in tv vecchi e nuovi protagonisti del dating show bisognerà aspettare ancora qualche giorno. Ma le anticipazioni sono già uscite e sì, è proprio il caso di dire che la trasmissione diDeè iniziata col botto. Intanto le polemiche per i nuovi tronisti. Sono spuntate fuori segnalazioni su Cristian e Brando che, a detta di molti sui social, sarebbero già impegnati sentimentalmente. Il primo però ha già smentito pubblicando un messaggio su Instagram per placare le voci. E Brando? È stato cacciato come sostenevano alcuni? Per niente, stando a quanto trapela dalle anticipazioni: il tronista è ancora nel programma, dunque anche lui deve aver smentito i pettegolezzi sul suo conto con la redazione di UeD. Non solo, sempre dagli spoiler della registrazione avvenuta lunedì 28 ...