E se Lindstrøm fosse uno dei due trequartisti dietro a Osimhen?

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 29 agosto 2023) E se l’arrivo del daneseche, leggendo in giro, sembrerebbe essere più un trequartista che un vero e proprio esterno offensivo, così come Raspadori è più una seconda punta/sottopunta che non un esterno d’attacco, considerato anche che nelle prime due uscite stagionali è apparso abbastanza evidente ai più che nel gioco di Garcia gli esterni alti sono più portati ad accentrarsi e a dialogare maggiormente con la punta centrale (e che, a quanto pare, lo stesso tecnico francese avrebbe chiesto a Kvaratskhelia di giocare più vicino alla porta e non di restare sempre largo sulla sinistra…),propedeutico ad una variante tattica che prevede la presenza di duealle spalle dell’unico terminale offensivo? In tal caso(o, all’occorrenza, Simeone) potrebbero alternarsi i ...