È possibile fare le chiamate di gruppo su WhatsApp anche con Mac

(Di martedì 29 agosto 2023) AGI - Meta ha esteso a Mac la possibilità di effettuarediconnettendosi con un massimo di 8 persone in videoe un massimo di 32 persone invocali. Si puoi partecipare a una chiamata didopo che questa è iniziata, vedere la cronologia dellee scegliere di ricevere le notifiche dellein arrivoquando l'app è chiusa. Lo ha annunciato lo stesso Mark Zuckerberg in un post Si possono condividere file trascinandoli e rilasciandoli in una chat e visualizzare altri contenuti della cronologia. Come avviene quando si usasu qualsiasi dispositivo,per Mac mantiene privati i messaggi personali e lesu più dispositivi grazie ...

