“È l’unico che sarebbe titolare nel City o nel Real” | Cannavaro non ha dubbi sull’azzurro

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 29 agosto 2023) L’ex Napoli, Fabio, ha rilasciato un’intervista ai microfoni dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sbilanciandosi fortemente sulle qualità del calciatore azzurro. I primi due match di campionato hanno regalato nuove certezze sulle possibilità del Napoli di potersi ripetere anche in questa stagione. Le vittorie contro Frosinone e Sassuolo sono state convincenti e hanno dato autostima a tutto l’ambiente, che qualcheo su alcune mosse della società partenopea lo aveva comunque sollevato. Grande protagonista di questo primissimo scorcio di stagione è senzao il capitano Giovanni Di Lorenzo, che è stato senza alcun ombra dio il trascinatore della squadra Campione d’Italia in queste prime due vittorie. A parlare di lui è stato un grande ex azzurro come Fabio, ...