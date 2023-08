È l' inferno in terra Caivano | parla De Luca

(Di martedì 29 agosto 2023) "Noi stiamo completando proprio in queste ore un bando che riguarda un aiuto alle imprese che assumono donne che hanno subito violenze. Abbiamo approvato una legge regionale per un fondo istitutivo a sostegno delle donne che hanno subito violenza, delle famiglie, degli orfani, delle vittime di camorra. Vedremo di fare ancora di più. È chiaro che è necessario uno sforzo collettivo, però tenete conto cheè l'in: ma questo lo sapevamo quando hanno scaraventato dall'ultimo piano la piccola Fortuna dopo averla violentata e dopo aver prodotto video pedopornografici". Così il presidente della regione Campania, Vincenzo De, sulla situazione adopo la recente notizia dello stupro di gruppo ai danni di due cuginette minorenni nel quartiere Parco Verde. Il governatore campano ha ...

Caivano, De Luca: "È l'inferno in terra" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

