È finita l' estate? “Picchi di pioggia in arrivo” | Sottocorona gela tutti

(Di martedì 29 agosto 2023) Gli ultimi giorni di agosto sono stati già caratterizzati dallae dal maltempo, che in alcune zone del Paese ha prodotto numerosi danni. Ad aggiornaresulla situazione del meteo dei prossimi giorni è l'esperto Paolo, che come di consueto propone le sue previsioni nel corso della puntata di Omnibus su La7: “Le nuvole più intense, quelle che portano maggiori quantità di, si sono spostate sulla penisola balcanica, però ancora Nord, Centro e parte del Sud hanno delle nuvole. Per oggi il settore occidentale ha una decisa attenuazione dei fenomeni, mentre parte del Nord-Est, il versante Tirrenico, le zone interne del Centro e il basso Tirreno possono presentare, non fenomeni estremi, ma sicuramente possono essere ancora forti, quantità significative ed elevate di. I ...

... Antonello Pasini, che spiega: "Non è. Anche se non si tornerà più a temperature elevate ... Questa ondata di maltempo che sta colpendo duramente l'Italia "non è la classica rottura dell'a ...L'sta finendo, si avvicina l'autunno e come sempre accade da tre anni a questa parte si torna a ... Ma non èqui. Infatti, gli esperti hanno trovato una nuova sottovariante del Covid - 19, ...E' quasil', per il sindaco Massimo Grillo è il tempo delle risposte . Aveva parlato di cambio di passo, di nuova fase , invece i problemi della città ci sono e restano come macigni. A ricordarlo ...

Meteo: l'estate è davvero finita Cosa ci aspetta, il report degli esperti LA NAZIONE

Dopo il maltempo portato dal ciclone Poppea, torna il caldo record con massime tra i 28-30 gradi in tutta l'Isola ...L’esperienza e le riflessioni di Thomas Reiter, biker appassionato e direttore del consorzio Skirama di Plan de Corones ...