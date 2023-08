“È arrivata la sorpresa…” Alessandro Vicinanza e Ida Platano | altro che crisi | si festeggia

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 29 agosto 2023) Idaancora insieme in barba alle voci. Rispettivamente ex dama ed ex cavaliere, si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne dove lei era già ben conosciuta al pubblico di Canale 5. Dopo qualche mese di conoscenza, anche se non sono mancati scontri, a novembre scorso sono usciti mano nella mano e iniziato a vivere una storia d’amore lontano dalle telecamere. Ma non dai social: è lì che i telespettatori continuano a seguirli. E a sperare addirittura in un matrimonio imminente. Le indiscrezioni sue rottura non mancano, anzi. Va detto che non sono mai arrivate notizie certe, dunque conferme o smentite alle tante voci che circolano sul loro conto. L’unica dichiarazione è stata fatta in un’intervista da parte di: “Direi che ...