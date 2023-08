Andandocon le notizie sul Trono Over, Gemma è tornata al centro studio dopo quanto accaduto ... Cristian è uscito in esterna con Beatrix ed èanche a trovarla in camerino. Tra loro ...Il confronto di Federico e Carola èper un bel po'. Come accadeva durante il loro percorso nel programma, la maggior parte dei presenti in studio si sono schierati contro l'ex ...Inzaghi lo ha detto chiaramente', èil giornalista. 'Adesso c'è fiducia, ma tutto è ancora poco chiaro '. Rispetto all'arrivo di Big Rom alla Roma , Biasin ha dichiarato che, ora, per ...

È andato avanti l'alpino Angelo Quarteroni, anima del gruppo L'Eco di Bergamo

La cessione di Hirving Lozano al PSV sta andando avanti. Secondo quanto riferisce Sky Sport, la trattativa non è ancora chiusa e non ci sono visite mediche fissate per domani, a dispetto di quanto ...Il proprietario, Luca Alvise, ha riaperto l'attività anche grazie al sostegno del crowdfunding: "'Ora però lo Stato non ci lasci soli" ...