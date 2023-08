Dumfries sfida il Napoli in diretta | lo ha detto sullo Scudetto

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 29 agosto 2023) L’esterno dell’Inter, Denzel, ha parlato ai microfoni dell’emittente DAZN in seguito alla vittoria dei nerazzurri in trasferta contro il Cagliari per 2-0. Vittoria in scioltezza per l’Inter, che trova i tre punti sul campo del Cagliari: una vittoria che consente alla squadra di Simone Inzaghi di tenere il passo con ile con il Milan, le altre due big che fino a questo momento non hanno steccato e che sono, dunque, a punteggio pieno. A parlare di questo e non solo è stato l’esterno Denzel, che in occasione della sua intervista a DAZN ha parlato degli obiettivi stagionali, lanciando difatti laalCampione d’Italia: scopriamo insieme cos’ha. L’intervista Denzelnon usa eccessivi giri di parole e lancia sostanzialmente ...