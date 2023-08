Due feriti in un incidente stradale in Valdarno

(Di martedì 29 agosto 2023) I mezzi dell’emergenza urgenza della Asl Tse sono intervenuti alle ore11.30 in località Moncioni nel comune di Montevarchi, nei pressi del crossodromo, per untra due auto. Due iun 26enne che è stato trasportato in codice 2 con l’ambulanza della Misericordia di San Giovanni all’ospedale della Gruccia e un uomo di 78 anni, trasferito con l’ambulanza della Misericordia di Terranuova Bracciolini all’ospedale le Scotte di Siena in codice 3. Sono intervenuti, oltre alle ambulanze anche l’automedica dele i Vigili del Fuoco. Allertati anche i carabinieri di San Giovanni. L'articolo proviene da L'Ortica - Arezzo News - Notizie pungenti.

L'ondata di maltempo che ha colpito l'Italia con il ciclone Poppea si è spostato anche alle Regioni del Centro Sud. Alberi caduti hanno provocatoincidenti a Roma con, danni nel Salento per la grandine. Ecco la situazione di oggi 29 agosto 2023 nel dettaglio:persone sono rimaste ferite a Roma inincidenti stradali provocati nella notte da ...... a Roma nella notte, sulla zona del litorale, la caduta di alcuni alberi ha causatoincidenti stradali con altrettanti: trasportati in codice rosso in ospedale, sarebbero entrambi fuori ...Durante la notte,incidenti stradali a Roma sono stati causati da alberi caduti, lasciandopersone ferite. Entrambi isono stati trasportati in ospedale in condizioni critiche, ma non ...

Erano circa le 13 quando per ragioni in fase di accertamento due auto si sono scontrate all’uscita della Pedemontana (raccordo A59), causando anche un incendio. Due i feriti segnalati ...Non è chiaro se vi siano feriti o vittime Grave incidente stradale lungo lo svincolo di accesso all’autostrada A59 Pedemontana nei pressi di Villa Guardia, in provincia di Como. Due auto si sono ...