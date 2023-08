Due diciottenni hanno ucciso a calci una capretta e postato il video sui social

Leggi su agi

(Di martedì 29 agosto 2023) AGI -unache pascolava all'interno di un agriturismo di Anagni e poiimmortalato l'azione in unpubblicato sui. Nelle immagini si vede un giovane che sfoga la sua furia contro l'animale, tra le risate dei presenti a una festa di compleanno per i diciotto anni di una giovane. L'episodio è avvenuto sabato 19 agosto. Scioccato il titolare dell'agriturismo ha sporto denuncia presso la Compagnia dei Carabinieri di Anagni. L'informativa inviata alla Procura dei Minori di Roma ha consentito l'iscrizione nel registro degli indagati per il reato di 'uccisione di animali', dei due adolescenti, residenti a Fiuggi. Il pm di turno, dopo aver visto i filmati, ha disposto l'avvio dei riscontri investigativi. I carabinieri, ...