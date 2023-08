(Di martedì 29 agosto 2023) commenta Dalle prime luci dell'alba una vasta operazione anti -è scattata tra. Sono in tutto 16 le persone arrestate dai carabinieri: 5 in carcere, 10 ai domiciliari e 1, ...

Per tutti l'accusa è, a vario titolo, cessione, vendita, distribuzione e commercializzazione didi cui si approvvigionavano a Bari. Sono in tutto 16 le persone arrestate dai carabinieri: 5 in ...Arrestato un pusher di 37 anni tra Marmore e Piediluco.un'area di bivaccoIndividuata erete di spaccio ad Albenga. Gli uomini dell'Unita Operativa Sicurezza Urbana del Comando ...di un soggetto extracomunitario di 26 anni con precedenti in materia diil ...

Droga, smantellata rete di spaccio tra Bisceglie e Trani: 16 arresti TGCOM

Dalle prime luci dell'alba una vasta operazione anti-droga è scattata tra Bisceglie e Trani. Sono in tutto 16 le persone arrestate dai carabinieri: 5 in carcere, 10 ai domiciliari e 1, minore ...Milano, 29 ago. (LaPresse) – Dalle prime ore dell’alba è in corso tra Bisceglie e Trani una vasta operazione antidroga che ha portato all’arresto di 16 persone, tra loro anche una persona all’epoca ...