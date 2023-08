Dramma a Sapri | 62enne muore annegato | è il padre dell’influencer Gian Maria Sainato

(Di martedì 29 agosto 2023) Tragedia stamane nelle acque salernitane di. Un uomo di 62 anni è morto dopo essersi tuffato in mare. L’uomo è decedutotra le onde., uomo morto in mare La vittima è Andrea, di professione barbiere, papà, concorrente dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi e originario proprio di. Il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

