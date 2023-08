Dopo i danni della grandine | a Gerenzano arrivano i ladri di tegole

... organizzato dall'Amministrazione comunale per fare il punto della situazionel'emergenza che ... sono gli indennizzi e i risarcimenti alle famiglieche hanno subito i, la messa in sicurezza ...Le autorità hanno ottenuto anche altri video dai quali emergerebbero altre condotte vandaliche e bravate del gruppo aidell'agriturismo che avevano noleggiato.l'informativa inviata dai ...Si è però visto che anche l'ammaraggio non producevasostanziali e quindi l'opzione dell'...il completamento della missione lo stesso Beck ha anche aggiunto che verranno utilizzati nove ...

Un mese dopo il nubifragio, Milano sta ancora aspettando i fondi per i danni Il Post

(LaPresse) - L'Alta corte di Islamabad ha sospeso in appello la condanna e la pena detentiva a tre per corruzione emessa nei confronti ...Dopo le polemiche, e le proteste veementi, del Bologna durante e dopo la sfida con la Juventus, arrivano delle conseguenze da parte del giudice sportivo per i rossoblù. Queste le decisioni: "Il ...