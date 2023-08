DISNEY+ SETTEMBRE 2023 | ITALIA’S GOT TALENT | LA SIRENETTA | NESSUNO TI SALVERA’ | I AM GROOT 2 | JUSTIFIELD CITY PRIMEVAL

(Di martedì 29 agosto 2023) Ecco la guida completa di BubinoBlog alle novità didi Disney Plus Se vi siete persi i post sulle novità relative a Netflix lo trovate QUI.ricco di novità di ogni genere quello che attende gli abbonati di Disney Plus, la piattaforma streaming presenta infatti un “palinsesto” davvero variegato. Si parte forse dalla novità più attesa ossia lo sbarco delshow di successoGotche approda su Disney + dopo diversi anni su Sky, dall’1con episodi settimanali. Passando alle serie tv tante le novità da segnalare come la seconda stagione di I Amaltri 5 corti dedicati all’iconico personaggio Marvel, la prima stagione di...

... che aveva catturato l'attenzione di 1,2 milioni di spettatori neldel 2022. Tuttavia, Ahsoka non ha avuto il miglior debutto nella grande narrazione degli show di Star Wars su+, con ...Il 1Mads Mikkelsen è confermato per 'Bastarden' di Nikolaj Arcel, stesso giorno del premio a Wes Anderson, assente del tutto il cast di 'Povere Creature' (la cui distribuzione...Il 1Mads Mikkelsen è confermato per 'Bastarden' di Nikolaj Arcel, stesso giorno del premio a Wes Anderson, assente del tutto il cast di 'Povere Creature' (la cui distribuzione...

Disney+: tutti i film e le serie TV in arrivo a settembre 2023 HDblog

Da Italia's Got Talent a La Sirenetta, passando per Nessuno ti salverà: tutte le uscite di settembre su Disney+.Italia's Got Talent, La Sirenetta (live-action), Nessuno ti salverà, I Am Groot S2 tra le novità su Disney+ di Settembre 2023 ...