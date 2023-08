Diretta Lukaku | oggi sbarca a Roma | segui tutti gli aggiornamenti LIVE

ROMA - È fatta,è il nuovo attaccante della Roma . Da suggestione a supercolpo dell'estate, dopo una trattativa lunga e complessa alla fine i Friedkin e Tiago Pinto hanno chiuso l'affare con il Chelsea. Ora i ...L'arrivo diall'aeroporto potrà essere seguito su Sky Sport (in streaming su Sky Go) che trasmetterà ini primi minuti romani di Big Rom. Anche la Roma sui suoi canali social (Youtube, ...Leggi Anche 'è un ne***tto': il giornalista Furini insulta intv il calciatore belga Tanto che l'unico "nuovo" ad aver convinto fin qui è Aouar , protagonista di una buona prestazione ...

Segui IN DIRETTA la trattativa dell'estate! Vediamo insieme le principali novità di calciomercato, in attesa del conto alla rovescia all'arrivo di Romelu Lukaku a Roma. IL TABELLONE DI CALCIOMERCATO 2 ...ROMA - È fatta, Lukaku è il nuovo attaccante della Roma ... Ora i tifosi aspettano con ansia lo sbarco di Big Rom nella Capitale: segui tutti gli aggiornamenti in diretta.