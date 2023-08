Diffida contro il Napoli | c’entrano i biglietti per le partite al Maradona

(Di martedì 29 agosto 2023) Arriva un duro colpo per la società azzurra di Aurelio De Laurentiis, il problema rappresenterebbe l’impossibilità di andare allo stadio Mardona. Brutta stangata per il. La società partenopea è stata presa di mira dall’associazione Assoutenti. L’Associazione Nazionale Utenti Servizi Pubblici, nasce nel gennaio 1982, fondata da Giuseppe Scrofina, e serve a tutelare e promuovere i diritti fondamentali dei consumatori, in particolare degli utenti dei servizi pubblici. Secondo l’associazione infatti ci sarebbero tanti disagi per i tifosi del Nap0li affetti da disabilità di varia natura che vogliono seguire la squadra allo stadio Diego Armando. Per questi è stato praticamente impossibile acquistare iper leSassuolo e Lazio. L’associazione di Assoutenti ha infatti ...

Ora non potrà più rapparla al termine dei comizi, ma difficilmente il suo cammino sarà in qualche modo ostacolato, con buona pace delle lettere diIl rapper invia una lettera dial candidato repubblicano, chiedendogli di non usare pi i suoi brani in campagna elettorale. Eminem chiede espressamente al candidato repubblicano Vivek Ramaswamy di non riprodurre pi la sua ...Anche se laè finita da tempo'. 'A volte sono le società stesse che fanno richiesta agli ... ingiustamente e senza criterio,le tifoserie'. .c - entry > p" data - relocate data - ...

Eminem diffida candidato repubblicano: «Smetta di usare le mie canzoni» Corriere della Sera

Eminem diffida uno dei candidati presidenziali repubblicani dall’usare le sue canzoni durante la campagna elettorale. Dieci giorni fa, Vivek Ramaswamy, 38 anni, imprenditore americano di origini ...La casa discografica del rapper ha inviato una lettera al candidato repubblicano per intimargli di smettere di cantare le sue canzoni durante gli eventi elettorali ...