Di Marzio | Lozano-PSV | ci siamo! Il messicano torna in Eredivisie

(Di martedì 29 agosto 2023) Secondo Gianluca Di, Hirvingè pronto are al PSV Eindhoven dove è esploso prima del trasferimento al Napoli nel 2019. CALCIOMERCATO NAPOLI. Secondo il giornalista ed esperto di calciomercato Gianluca Di, Hirvingè ormai vicinissimo al ritorno al PSV Eindhoven, squadra olandese dove ilè esploso prima del passaggio al Napoli nel 2019. Secondo Di, PSV e Napoli sono ai dettagli per il trasferimento di, con l’accordo sull’ingaggio ormai raggiunto. L’esterno offensivosarebbe pronto a partire già nelle prossime ore destinazione Olanda. Con questo accordo,nel club che lo ha lanciato in Europa nel 2017 prelevandolo dal Pachuca. ...

Di Marzio: "Lozano, ok al ritorno al PSV: ecco la distanza tra gli olandesi e il Napoli"

