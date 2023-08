Di Livio | «Thuram è una meraviglia | Inter partita bene»

Leggi su inter-news

(Di martedì 29 agosto 2023) Un’impeccabile all’Unipol Domus con il Cagliari di Claudio Ranieri. La squadra di Simone Inzaghi vince e convince, Angelo Dielogia su Rai Sport. ELOGI – Angelo Dielogia i nerazzurri: «L’è una squadra che sta, è. Non era semplice a Cagliari perché loro giocavano la prima in casa. Sono usciti con grande personalità, hanno preso questae l’hanno anche gestita. Mivederegiocare a calcio. Vero è che ancora non fa gol, ma fa un lavoro per la squadra incredibile».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...