Di Bello l'errore da rigore in Juve-Bologna costerà 2 mesi di stop Fermato anche il var Fourneau

È il voto dato dall'osservatore per Juventus - Bologna: "inspiegabile come l'di Di. Qual è stato il metro di giudizio" Tutti i quotidiani scrivono che Di, l'arbitro di Juventus - Bologna, sarà punito in modo esemplare. Chi scrive un mese, chi due. Tutti ...Di, infastidito e irrigiditosi, avrebbe detto: "Ma lei che ci fa qui Se ne deve andare, se ... Riccardo Pinzani, che ha ammesso l'. Impossibile trovare una spiegazione tecnica. Pinzani ha ...Sono stati incapaci di dare una spiegazione all'"evidente" sul rigore negato al Bologna. Venerdì conferenza stampa di Rocchi Mg Torino 27/08/... Marco DiSospesi per un mese Die ...

Di Bello e il Var Fourneau fermati per l'errore in Juve-Bologna La Gazzetta dello Sport

La seconda giornata di Serie A si è chiusa ieri sera con il successo per 2-0 dell'Inter contro il Cagliari ed essendo stata una 3 giorni ricchissima di polemiche non poteva che continuare ad essere ra ...Vai al VAR Paghi subito 0,10 nella valutazione della partita e poi te la vedi con la commissione. Ecco il bug nella procedura tra quanto accade in campo e quanto succede a Lissone (sede centrale unic ...