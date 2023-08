Di Bello | la spiegazione sul rigore | 'Non l'ho dato perché non ho dato quello su Chiesa'

ERRORE EVIDENTE - Errore, perché tutti sono d'accordo che questa direzione di gara sia stata fallimentare soprattutto in quell'occasione in cui, come già raccontato ieri, Di, ha raccontato alla ...Di, infastidito e irrigiditosi, avrebbe detto: "Ma lei che ci fa qui Se ne deve andare, se ... Impossibile trovare unatecnica. Pinzani ha riconosciuto il grave errore, nessuno sa ...Sono stati incapaci di dare unaall'"errore evidente" sul rigore negato al Bologna. Venerdì conferenza stampa di Rocchi ... Marco DiSospesi per un mese Die Fourneau arbitro e ...

Juve-Bologna, alta tensione fuori dallo spogliatoio di Di Bello: il retroscena Corriere dello Sport

La direzione di Marco Di Bello di Juve-Bologna sta agitando i vertici dell'Aia ... "COME CHIESA" - C'è però di più perché a fine gara le spiegazioni date dall'arbitro ai dirigenti del Bologna (Di Vaio ...L’arbitro Di Bello sarà sospeso insieme a Fourneau dopo i disastri in Juventus-Bologna soprattutto per quel rigore non dato agli emiliani ...