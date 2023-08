Di Bello | la ricostruzione | “Rigore? Non avevo dato quello su Chiesa…”

(Di martedì 29 agosto 2023) Spuntano nuove dichiarazioni del direttorie di gara al termine di Juventus-Bologna, attenzione a cosa ha detto Di. Non si fermano le polemiche che hanno scorso il campionato di Serie A già alla seconda giornata. In particolare è stata Juventus-Bologna a finire sotto la lente d’ingrandimento, dopo un episodio accaduto durante il match finito 1-1. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

... facendo un'ampiadi quanto successo. Innanzitutto, l'ufficio stampa del club ha ... sia la prestazione della squadra che l'arbitraggio di Di, a suo dire non all'altezza. La verità ..."Ho visto bene io, sono caduti assieme" : questa sarebbe la frase, secondo ladi Repubblica, detta da Marco Dialle panchine di Juventus e Bologna dopo il contatto tra Iling - ...Indigesto il rigore negato dall'inadeguato Di, indigeribile la latitanza del Var di fronte a ... la Roma e la Lazio in evidente affanno, l'Atalanta alle prese con unapiù ...

Di Bello spiega al Bologna il rigore non dato contro la Juve: parole ... Sport Fanpage

Riccardo Stivanello è un nuovo giocatore della Juventus Next Gen: ufficiale l’ultimo colpo dei bianconeri. C’è l’annuncio Come anticipato da Juventusnews24, la Juventus Next Gen ha messo a segno un al ...Iling-Ndoye, svelata la verità sul mancato rigore assegnato al Bologna: ecco perchè il Var non ha poi corretto Di Bello I maggiori quotidiani sportivi italiani continuano ad interrogarsi sul mancato r ...