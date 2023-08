Denuncia shock di Cappato | «Spiato da mesi dai servizi segreti» Mantovano | «Lo escludo assolutamente» – Il video

(Di martedì 29 agosto 2023) Una notizia arrivata informalmente al diretto interessato, Marco, il quale ha deciso di renderla pubblica e di chiederne chiarimenti a Giorgia Meloni. Secondo una fonte anonima, il tesoriere dell’associazione Luca Cosicioni sarebbe intercettato dai, attraverso un trojan inserito nel suo cellulare e microcimici nascoste negli ambienti che frequenta abitualmente. «Chiedo formalmente alla presidente del Consiglio di verificare se corrisponda al vero l’informazione a me giunta anonimamente che, dal febbraio 2023 sarei sottoposto a “captazione informatica” del telefono – un’intercettazione permanente e totale – con trojan di Stato e che siano in corso intercettazioni con microcimici nelle miei sedi abituali di lavoro e di vita dal marzo di quest’anno». Nella nota diffusa alla stampa, Coscioni ha chiamato in causa ...

Una notizia arrivata informalmente al diretto interessato, Marco Cappato , il quale ha deciso di renderla pubblica e di chiederne chiarimenti a Giorgia Meloni . Secondo una fonte anonima, il tesoriere

