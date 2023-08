Dengue | due ricoverati allo Spallanzani di Roma Nel Lodigiano screening 309 persone | un caso accertato a Prato

(Di martedì 29 agosto 2023) Si moltiplicano le segnalazioni di casi diin Italia. Nel Lazio, come riporta Il Messaggero sono stati 14 i casi, ma duesono ricoverate “in gravi condizioni” all’Istitutodi. Si tratta perlopiù di casi importanti, ma in Lombardia ci sono state almeno tre– tra cui una bambina – che non rientravano dai paesi stranieri. Nelsono 309 i cittadini di Castiglione d’Adda che da venerdì si sono sottopostiper la ricerca di anticorpi per, virus trasmesso dalla zanzara Aedes (zanzara tigre). Gli esami si sono svolti nella Casa di Comunità di Codogno venerdì 25 agosto dalle 8 alle 16, sabato 26 agosto dalle 8 alle 12 e oggi dalle 8 alle 16. Vista l’importanza dell’attività ...

In data 18 e 20 agosto 2023 sono stati segnalati, rispettivamente, dalla Regione Lombardia e dalla Regione Lazio,casi confermati dinon correlati a viaggi in zone endemiche per l'infezione. Ipazienti sono in via di guarigione e sono state attivate tutte le procedure per la profilassi e la ...... in un'interrogazione, è Giancarlo Tagliaferri (Fdi) che ricorda come 'nei giorni scorsi inimportanti capoluoghi dell'Emilia - Romagna come Bologna e Piacenza si sono verificati casi di,

Sono stati inoltre individuati due ulteriori casi di Dengue. Si tratta di un ragazzo di 21 anni, non ricoverato, e di una donna ultraottantenne ricoverata e già dimessa. Entrambi sono residenti a ...Spunta il quattordicesimo caso di Dengue nel Lazio ed è un romano. Un professionista poco più che trentenne che l'altro giorno si è presentato con dolori lancinanti ...