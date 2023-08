Dengue a Prato | il paziente rientrava da un viaggio in un Paese tropicale

(Di martedì 29 agosto 2023) Eseguita la disinfestazione nell'area vicino all'ippodromo. Volantinaggio porta a porta con materiale informativo in doppia lingua, italiano - cinese, per informare i cittadini

Prato, 29 agosto 2023 – Caso di dengue a Prato. Si tratta di un cittadino rientrato da un viaggio in un Paese tropicale. A seguito della segnalazione pervenuta dall'ospedale Santo Stefano del caso di ...Prato – A seguito di segnalazione pervenuta dall'Ospedale Santo Stefano di Prato di un caso accertato di Dengue in un cittadino rientrato da un viaggio in paese tropicale, il Servizio di Igiene ...