(Di martedì 29 agosto 2023) Daniele Baldini e Salvatore Russo gli assistenti tecnici del ct. ROMA - Lucianosi affida ai "fedelissimi" per la nuova avventura in azzurro. La Figc e il neo commissario tecnico hannolodella Nazionale, che da domenica 3 settembre si radunerà al Centro Tecnico Federale di

La Figc e il neo Commissario Tecnico Luciano Spalletti hannolodella Nazionale, che da domenica 3 settembre si radunerà al Centro Tecnico Federale di Coverciano per iniziare una nuova avventura e al tempo stesso proseguire il cammino nelle ...La Figc e il neo Commissario Tecnico Luciano Spalletti hannolodella Nazionale, che da domenica 3 settembre si radunerà al Centro Tecnico Federale di Coverciano per iniziare una nuova avventura e al tempo stesso proseguire il cammino nelle ...Commenta per primo La FIGC e il neo Commissario Tecnico Luciano Spalletti hannolodella Nazionale , che da domenica 3 settembre si radunerà al Centro Tecnico Federale di Coverciano per iniziare una nuova avventura e al tempo stesso proseguire il cammino nelle ...

Definito staff di Spalletti con Domenichini vice, Oriali via Agenzia di ... Italpress

La Figc e il neo commissario tecnico hanno definito lo staff della Nazionale, che da domenica 3 settembre si radunerà al Centro Tecnico Federale di Coverciano per proseguire il cammino nelle ...Prende forma l'Italia targata Luciano Spalletti. La FIGC ha ufficializzato lo staff della Nazionale che da domenica 3 settembre si radunerà a Coverciano, in vista dei match di qualificazione agli ...