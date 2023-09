Decorrenza degli effetti dell' ammissione al gratuito patrocinio

... mentre quello delle imprese diminuisce di ben 1,8 punti e si colloca al livello più basso... L'operazione "trimestre antinflazione" ha durata trimestrale condal 1° ottobre 2023 e fino ...... condall'inizio del corso. Quando viene pagata l'indennità SFL SFL, gli strumenti ... progetti utili alla collettività; servizio civile universale; iscrizione a percorsi di istruzione...

Resta (ancora) irrisolta la questione della decorrenza della ... NT+ Diritto

Contratti pubblici: la Cassazione si esprime sulla decorrenza degli ... Legal Team

Iconic Sports Acquisition Corp. (la “Società”) (NYSE: ICNC), una un’azienda specializzata in acquisizioni per scopi speciali, oggi ha annunciato che il consiglio di amministrazione ha deciso di riscat ...A Crevalcore (Bologna) e le proteste per evitare la delocalizzazione a Bari: il 28 settembre incontro in Regione e il 3 ottobre con il governo ...