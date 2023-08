De Luca | “Il problema culturale esiste | ma a Caivano c’è l’inferno | serve un anno di assedio militare”

(Di martedì 29 agosto 2023) “è un inferno in terra, bisogna istituire uno stato d’vero e proprio. È un’espressione forte ma non riesco a trovarne un’altra. Dobbiamo dire con grande spirito di verità che alo Stato non, nonostante l’impegno di forze dell’ordine estremamente limitate.uno stato d’come si fa quando mandiamo i reparti militari nei luoghi di guerra. Dobbiamo decidere che per unbisogna togliere l’aria ai delinquenti che trafficano in droga. Ho ascoltato gli impegni assunti dal presidente del consiglio Giorgia Meloni, un impegno apprezzabile purché ovviamente dietro ci sia la sostanza su una realtà che è maledettamente complessa”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De ...

Secondo De Luca "dobbiamo fare ancora di più ... in questi giorni con il commissario di governo per il prossimo futuro. Ma intanto affrontiamo il problema sicurezza perché senza questo stiamo perdendo ...Per De Luca, “ha ragione il ministro Piantedosi quando dice che c’è anche un problema culturale, non c’è dubbio. Che riguarda i modelli che abbiamo trasmessi ai giornali di Caivano e non solo, è stato ...