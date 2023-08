De Luca | «Caivano è un inferno | serve un anno d' assedio militare»

(Di martedì 29 agosto 2023) Il presidente della Regione Campania Vincenzo Deha commentato la vicenda dello stupro di gruppo subito da due ragazzine di 13 anni, ain provincia di Napoli, dichiarando: «è unin terra, bisogna istituire uno stato d'vero e proprio». «È un'espressione forte - ha detto - ma non riesco a trovarne un'altra. Dobbiamo dire con grande spirito di verità che alo Stato non esiste, nonostante l'impegno di forze dell'ordine estremamente limitate.uno stato d'come si fa quando mandiamo i reparti militari nei luoghi di guerra. Dobbiamo decidere che per unbisogna togliere l'aria ai delinquenti che trafficano in droga».

'È un'espressione forte, ma non riesco a trovarne un'altra'. Vincenzo De, Presidente della Regione Campania commenta dei fatti del Parco Verde di, dove due cuginette di appena 11 e 12 anni hanno subito abusi sessuali da parte di un gruppo di minorenni della ...Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, commentando lo stupro di gruppo subito da due ragazzine a. Leggi Anche, Meloni in cdm: 'Accolgo l'invito di don ...Per questo - ha ribadito De- dobbiamo istituire auna zona d'assedio militare". Elly e Giorgia stavolta unitevi per guardare l'orrore in faccia Lucia Annunziata 28 Agosto 2023

De Luca: Caivano è l'inferno in terra, lo Stato non c'è. Serve assedio militare. Devastanti anche certe serie tv Fanpage.it

(askanews) – “Io credo che dobbiamo andare a Caivano a istituire quasi una zona di assedio militare ... Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine di una conferenza stampa ...CAIVANO – Caivano è “un inferno in terra”, bisogna “istituire uno stato d’assedio vero e proprio militare”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca commentando lo stupro di ...