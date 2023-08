De Biasi | «Inter | ieri partenza strepitosa! Inzaghi sta facendo bene»

(Di martedì 29 agosto 2023) L’ha battuto per 2-0 contro il Cagliari, ottenendo la seconda vittoria consecutiva in campionato. Desi esprime sul lavoro diBUON LAVORO ? Su Tutti Convocati, Gianni Dedice la sua sull’: «L’sera,strepitosa. Sembrava proprio che ci fosse una differenza molto larga tra le due squadre. Nella ripresa più equilibrio.sta, purtroppo lo scorso anno ha incanalato quel periodo negativo tra gennaio e marzo, ma alla fine ha concluso molto. Arrivando sia in finale di Champions League e vincendo due trofei».-News - Ultime notizie e calciomercato ...

... Roberto Baggio e Dario Hubner in attacco, e Andrea Pirlo appena tornato in prestito dall'. ... In quella seguente, con Gianni Deche aveva preso il posto in panchina di Mazzone, divenne ...... al posto di Mazzone c'è Dee Toni è partito a Palermo con la voglia di riportare i rosanero ... Corona un sogno rinunciando ancora alle grandi piazze, quando a gennaio 2010 lo cercanoe ...Un'altra rapina quando si giocava- Torino a dicembre. Chiaraha invece trovato l'abitazione svaligiata mentre era impegnata in una serata con le ...

De Biasi: "Lo scudetto se lo giocano Napoli, Inter e Milan. Ho visto ... L'Interista

E' un po' la delusione delle prime giornate di campionato, ma da Bellanova ci si aspettava qualcosa di più, come ha ribadito De Biasi durante un'intervista della scorsa ...E' un po' la delusione delle prime giornate di campionato, ma da Bellanova ci si aspettava qualcosa di più, come ha ribadito De Biasi durante un'intervista della scorsa settimana, dove ha parlato ...