De Angelis lascia | Fango ma la coscienza me lo impone

(Di martedì 29 agosto 2023) AGI - Marcello Desi è dimesso da responsabile della Comunicazione della regione Lazio, dopo le polemiche scatenate da un post a inizio agosto in cui negava la matrice fascista della strage di Bologna. Il passo indietro è stato comunicato in un colloquio e poi con una lettera al governatore Francesco Rocca, spiegando che la sua "" glidi "non macchiare od offuscare" il lavoro della giunta. Deha denunciato una "mostruosa macchina del" nei suoi confronti per le affermazioni sui processi per la strage del 2 agosto 1980, ma ha spiegato di sentirsi "vergognosamente responsabile" per una canzone antisemita composta nel 1995, "un messaggio di odio insensato nei confronti di esseri umani senza colpa". Rocca lo ha ringraziato "per il prezioso lavoro svolto finora e per ...