De Angelis getta la spugna | “Mi dimetto per senso di responsabilità”

(Di martedì 29 agosto 2023) Roma – Il responsabile della Comunicazione Istituzionale della Regione Lazio, Marcello De, si è ufficialmente dimesso dal proprio incarico. Deha comunicato la propria irrevocabile decisione al presidente della Regione Lazio Francesco Rocca con una lettera, dopo averla anticipata nel corso di un colloquio privato. Il presidente Rocca ha accettato le dimissioni di Marcello Decon effetto immediato. Le sue dimissioni arrivano dopo la bufera scatenata dall’opposizione per una canzone scritta 35 anni fa ed un post più recente considerati antisemiti. “Prendo atto delle dimissioni di Marcello Dedal ruolo di Capo della Comunicazione Istituzionale della Regione Lazio. Lo ringrazio per il prezioso lavoro svolto finora e per ildidimostrato. ...