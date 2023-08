Daspo a una nonna di 71 anni | la sentenza choc dopo la rissa scoppiata a una gara tra Pulcini

(Di martedì 29 agosto 2023) Come spiegato dal Questore di Cremona, Michele Sinigaglia , e riportato da La Gazzetta dello Sport , le persone coinvolte nellasono state individuate come: Responsabili dei gravi episodi di ...

nonna 71enne e ad altre cinque persone perrissa scoppiata durantepartita tra ragazzini nati nel 2013 . Arriva oggi la decisione della Questura per i fatti risalenti al maggio ......(urbano) per un periodo non inferiore alle 48 ore, con gli atti che sono stati immediatamente trasmessi alla Questura. I servizi svolti in tutte le giornate della manifestazione da...A tre mesi di distanza arrivano seicontro i parenti tifosi violenti che hanno rovinatopartita dei pulcini il 21 maggio a Pianengo, in provincia di Cremona. La partita, tra Soresinese e ...

Rissa in tribuna alla partita dei Pulcini: 6 Daspo, uno per una...71enne La Gazzetta dello Sport

Il Daspo, lo ricordiamo, è una misura prevista dalla legge italiana nata al fine di impedire aggressioni violente nei luoghi degli avvenimenti sportivi e poi allargata alla tutela degli atleti da ogni ..."L’adozione del daspo urbano – si legge in una nota – rappresenta l’ennesimo segnale da parte del questore Domenico Condello, di prevenire e contrastare ogni comportamento che possa turbare il sereno ...