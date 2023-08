Danneggiamento seguito da incendio | 26enne denunciato

(Di martedì 29 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di Pratola Serra coadiuvati dai militari della Sezione Operativa della Compagnia di Avellino, hanno individuato eil presunto autore deldadi un’autovettura in Prata di Principato Ultra. L’immediata attività d’indagine sviluppata dai Carabinieri, incrociando sia i dati informativi che quelli emergenti dalla visione delle immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza di private abitazioni, ha consentito di stabilire l’origine dolosa dell’per mano di un individuo, che, probabilmente per motivi passionali, subito dopo aver innescato le fiamme si sarebbe dileguato a bordo di un’auto di colore scuro. Il soggetto identificato è undel luogo che è stato deferito in ...

