Danilo Restivo | chi è e dov’è oggi il killer di Elisa Claps e Heather Barnett

(Di martedì 29 agosto 2023) “Ogni volta che facevo il nome di, ognuno aveva un aneddoto su di lui”, racconta Pablo Trincia nel podcast originale di SKY Italia e Sky TG24 Dove nessuno guarda - Il caso, con la voce di Pablo Trincia e scritto insieme a Riccardo Spagnoli e Alessia Rafanelli. In un mese trascorso a Potenza, ha raccolto testimonianze di chilo aveva conosciuto fin da bambino. Nato nel 1972 in Sicilia,si era trasferito con la famiglia a Potenza, in Basilicata. È stato condannato a 30 anni di carcere per l’omicidio di, la sedicenne di Potenza scomparsa nel 1993 e i cui resti furono ritrovati il 17 marzo 2010 nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità del capoluogo lucano.sta ...

lascia l'Italia, si sposta nel Regno Unito. Sentiamo la sua voce nelle conversazioni con la famiglia. Piccoli aggiornamenti sulla vita quotidiana, come passa le giornate, come sta. In ...La ragazza scompare il 12 settembre 1993, a 16 anni. Al fratello dice che sarebbe andata a messa, nella Chiesa della Santissima Trinità di Potenza, con un'amica. Incontra invece, 21 anni, che da tempo cercava di conquistarla. Sarà lui a ucciderla: il suo corpo sarà ritrovato il 17 marzo 2010 nel sottotetto della chiesa. In quei 17 anni,uccide ancoraUn caso che probabilmente si sarebbe potuto chiudere dopo pochi giorni, ma che si è trasformato in un giallo durato più di diciassette anni, permettendo al killer,, di uccidere ancora.

Nessuno sapeva che sarebbero stati gli ultimi attimi della sua vita. In chiesa ci era andata per davvero, ma per incontrare un amico: Danilo Restivo, un giovane che da tempo cercava (invano) di ...