Daniele Lavia | l' Europeo di pallavolo a ritmo di musica italiana

(Di martedì 29 agosto 2023) L’Italia campione in carica ha inaugurato a Bologna la 33esima edizione dei Campionati Europei maschili dibattendo il Belgio. Si gioca fino al 16 settembre anche in Bulgaria, Macedonia del Nord e Israele. Il cosentino di Trento, schiacciatore azzurro, è una delle punte della nazionale

Come novità, anche se ormai non si può più parlare di novità perché parliamo di campioni europei e mondiali, guardo con simpatia e affetto Alessandro,e Riccardo (Michieletto,e ...Alessandro Michieletto esaranno gli schiacciatori titolari, mentre al centro giocheranno Gianluca Galassi e Roberto Russo, Fabio Balaso sarà il libero. ITALIA : Giannelli - Romanò, ...

"Abbiamo fatto la storia. Ma questo gruppo unico vuole l'Europeo in ... ilGiornale.it

L'Italia ha aperto con una bella vittoria gli Europei 2023 di volley maschile. I Campioni del Mondo hanno sconfitto il Belgio per 3-0 (25-17; 25-18; 25-15) di fronte al pubblico della Unipol Arena di ...Il referto parla chiaro con 13 punti (3 muri, 1 ace): meglio di così non poteva incominciare. DANIELE LAVIA: 7. Lo schiacciatore disputa una partita di grande sostanza e continuità, affondando spesso ...