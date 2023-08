Dall’Olanda | Lozano-PSV | accordo vicino | aumentata l’offerta ADL si è convinto

(Di martedì 29 agosto 2023) Il PSV Eindhoven ha aumentatopera 14 milioni, convincendo il Napoli. L’, visite mediche previste in settimana. CALCIOMERCATO NAPOLI. Il PSV Eindhoven è sempre piùall’acquisto di Hirvingdal Napoli. Secondo quanto riportato, in particolare dall’Eindhoven Dagblad, la trattativa con gli azzurri è vicinissima alla chiusura. Il club olandese avrebbe aumentato la propria offerta a 14 milioni di euro, avvicinandosi alla richiesta del Napoli. Una cifra superiore ai 10 milioni proposti inizialmente e che avrebbela società partenopea. Persarebbero già state programmate le visite mediche nel corso di questa settimana. L’affare dunque sembra essere alle battute finali, ...

