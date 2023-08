Non l'ennesimo festival dell'glamour siciliana, ma una due giorni di riflessioni ed eventi ...'altro lato, invece, crediamo che sia necessario puntare sul digitale. In questo senso la ......e con il passaggio da un sistema energetico basato sui combustibili fossili a uno alimentato'... Quest', Hyundai ha aperto i lavori per la costruzione di un impianto per la produzione di ...Lo fa durante l'intervento che ha introdotto il primo Consiglio dei ministri dopo l'. Un ... il taglio del cuneo fiscale o le risorse che abbiamo scelto di destinare alla famiglia, a partire'...

Dall'estate militante all'autunno rovente - ilGiornale.it ilGiornale.it

Santarcangelo: dopo il successo di ‘Calici’, a settembre l’area Campana ospiterà la prima edizione del ‘Bier fest’ ...Settembre, andiamo è tempo di gustare. Dalla patata di Rotzo al peperone di Carmagnola, dalla Chisöla di Borgonovo alla nocciola di Caprarola, ecco cinque sagre imperdibili ...