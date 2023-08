Dalla Grecia | Solbakken piace all’Olympiacos | la Roma chiede 6 milioni

(Di martedì 29 agosto 2023) L’Oympiacos punta verso l’attaccante norvegese Ola. Secondo quanto riportato dal portale greco ‘Sport24’, il calciatore ingaggiato a parametro zeroe che ha disputato 14 partite, potrebbe essere mandato in Turchia, anche se il club giallorosso non ha aperto al prestito e vorrebbe cederlo solo a titolo definitivo.ha aperto al trasferimento ma la trattativa non è semplice perché la richiesta della è di 6di euro. SportFace.

...- break per mandare al tappeto la. 2 - 3 (17 - 25, 29 - 27, 25 - 21, 17 - 21, 13 - 15) il punteggio del match, caratterizzato da tanti ribaltamenti di fronte ma portato a casa alla fine...invece parlano di un interessamento dell'Olympiacos per Ola Solbakken, che Pinto però cederebbe solo a titolo definitivo per almeno 6 milioni . C'è poi la pista Bonucci per la difesa, ...Lacombatte da undici giorni contro un devastante incendio nel Nord - est del Parse, definitoCommissione europea "il piu' grande incendio mai registrato nell'Ue", che ha ucciso 20 persone e ...

Putin, lo schiaffo della Grecia: Atene trasferisce sistema missilistico russo (da 102 milioni) all'Ucraina ilmessaggero.it

Non bastano Sokolov, Grozdanov e Nikolov gettato nella mischia dal terzo set per avere ragione di una Spagna ... Sorpresa anche a Tel Aviv dove Israele vince al tie break la battaglia con la Grecia.Dal canto suo la Protezione Civile ellenica ha confermato che il rogo, scoppiato il 19 agosto scorso, è ancora fuori controllo ed è costato la vita a 20 persone, principalmente migranti che dopo ...