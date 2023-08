Dal Napoli al PSG | l’affare lampo spiazza tutti!

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 29 agosto 2023) In questa sessione di calciomercato, ilha messo a segno pochi colpi per sopperire ai vuoti lasciati dalle partenze dallo scorso anno. Ma le ultime mosse prima del gong possono regalare scenari inattesi. Ultimi giorni e ultime ore di calciomercato per il, che in questa sessione non ha fatto grandissimi movimenti in entrata, se non per coprire quelle che erano le lacune in seguito alle partenze di quest’anno. È il caso di Natan, che è arrivato dal Red Bull Bragantino con l’arduo compito di dover ereditare un peso importante come l’addio di Kim Min Jae. La piazza è curiosa di capire quale sarà l’impatto del brasiliano con il calcio italiano: al momento, però, Rudi Garcia ci va con i piedi di piombo e intende gestire il suo inserimento. “Ci vorrà ancora tempo”, ha avvisato lo stesso tecnico francese, che potrebbe decidere di puntare su di ...