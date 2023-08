Dal 5 ottobre il film d’animazione “Arkie e la magia delle luci” al cinema con Notorious

(Di martedì 29 agosto 2023) DAL 5#SOLOALPictures presentaE LAundi RICARD CUSSÓ TANIA VINCENTTratto dalla graphic novel SCARYGIRL di NATHAN JUREVICIUS con la voce di VINCENZO TEDESCO Uscirà alil 5distribuito daPictures ildi animazionee lafirmato da Ricard Cussó e Tania Vincent, con la voce dello youtuber Vincenzo Tedesco. Tratto dalla graphic novel di successo Scarygirl del celebre artista australiano Nathan Jurevicius, ilracconta la storia di, una ragazza speciale con una dote ...

La Ryder Cup si giocherà29 settembre al 1al Marco Simone golf club alle porte di Roma. Gli americani non vincono fuori casa1993 al The Belfry in Inghilterra. Le scelte Rispetto ......degli allevamenti intensivi della cosiddetta ' valle dei polli ' sarà il convegno organizzato... La Regione Marche ne aveva disposto la chiusura entro il 312022, in seguito a una prima ...'The Killer' uscirà anei cinema e sarà disponibile su Netflix10 novembre. Link teaser trailer italiano Link teaser trailer THE KILLER - Official Teaser Trailer - Netflix Watch this ...

Mobilità. Dal primo ottobre novità per l'ingresso in Area B e Area C Comune di Milano

2023-08-26 Missione in punta di piedi. Un magnificat per la rinascita della Chiesa in Mongolia ...Vladimir Putin ha accettato l’invito di Xi Jinping a partecipare al Belt and Road Forum, un evento riguardante la Via della Seta e in programma il prossimo ottobre in Cina ... porre fine alla guerra ...