Dai e Dai | ecco cosa faranno con i soldi vinti a “Reazione a catena”

Leggi su tvzap

(Di martedì 29 agosto 2023) News tv. Dai e dai,con inel programma – È finita l’avventura dei Dai e Dai a «». Il trio che più di ogni altro ha vinto al programma di Rai Uno ha dovuto abbandonare lo studio dopo la sconfitta nella puntata di lunedì 28 agosto. I Dai e Dai dopo ben 28 puntate si sono fermati a “L’intesa vincente”, proprio il gioco in cui hanno fatto capire in queste lunghe settimane di non avere rivali. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: “”, la rivelazione dei Dai e Dai: il primo gesto dopo l’eliminazione Leggi anche: “”, risposte censurate: cos’è successo Dai e Dai,...