Da Gaeta a Fiumicino il maltempo colpisce il litorale del Lazio – VIDEO

(Di martedì 29 agosto 2023)– Raffiche di vento, stabilimenti sommersi dall’acqua e il mare fa sempre più paura: ilche questa notte ha colpito ilnon ha risparmiato il, dove forti mareggiate hanno causato non pochi danni alle strutture balneari. Ala potenza del mare ha spazzato via e distrutto lettini, sdraio ed ombrelloni. Molto critica anche la situazione nel comune didove, a Fregene ed a Marina di Passoscuro, gli stabilimenti si sono ritrovati completamente sott’acqua. Le violente raffiche di vento hanno fatto crollare nella notte un albero su via Coni Zugna ad Isola Sacra, dove sono ora in corso le operazioni della messa in sicurezza. Vento molto forte si è registrato anche a Santa Marinella, con un libeccio di 36 nodi. Si fa ora la conta dei danni ingenti, ...

A Gaeta la potenza del mare ha spazzato via e distrutto lettini, sdraio ed ombrelloni. Molto critica anche la situazione nel comune di Fiumicino dove, a Fregene ed a Marina di Passoscuro, gli ...